Stipendi in aumento per impiegati di TV e radio | importi e novità CCNL

Il rinnovo del CCNL Radiotelevisioni private 2026-2028, siglato il 20 gennaio 2026, ha portato aumenti salariali per gli impiegati di TV e radio. La nuova intesa prevede incrementi concreti negli stipendi e introduce regole più chiare per i contratti di lavoro. Tra le novità, ci sono anche miglioramenti nelle condizioni di lavoro per i tecnici e gli amministrativi delle emittenti locali.

Il 20 gennaio 2026 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Radiotelevisioni private 2026-2028, con importanti novità sia sul piano economico sia su quello normativo per gli impiegati amministrativi e tecnici delle emittenti locali. Il contratto, applicabile alle imprese minori aderenti al sistema associativo Aeranti-Corallo, introduce aumenti strutturali dei minimi tabellari, un'indennità una tantum e un rafforzamento della previdenza complementare. Aumenti in tre tranche fino al 2028. Il nuovo contratto decorre dal 1° febbraio 2026, avrà scadenza normativa al 31 dicembre 2028 e introduce incrementi retributivi strutturali distribuiti in tre tranche: febbraio 2026, gennaio 2027 e gennaio 2028.