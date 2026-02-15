Stesso tempo al centesimo due volte poi Hector e Stjernesund fanno l’inchino a Federica Brignone

Sarah Hector e Thea Louise Stjernesund hanno segnato lo stesso tempo nella prima e nella seconda manche del Gigante, portando entrambe a conquistare l’argento. La coppia di sciatrici ha dimostrato una grande costanza, mentre Federica Brignone si è fermata a un passo dal podio. Dopo aver concluso la seconda run, Hector e Stjernesund si sono fermate a salutare con un inchino la campionessa italiana, che si trovava poco distante dalla linea di arrivo.

Sarah Hector e Thea Louise Stjernesund hanno realizzato lo stesso tempo sia nella prima che nella seconda manche del Gigante, entrambe hanno vinto l'argento. Quando hanno visto Federica Brignone si sono inchinate davanti a lei.