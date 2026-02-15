Oggi, domenica 15 febbraio, gli appassionati di sport possono seguire diversi eventi in televisione e streaming. La giornata è ricca di partite di calcio, tornei di tennis e corse ciclistiche, tra cui anche alcune fasi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Su schermo si alternano gare di alto livello che coinvolgono atleti italiani e internazionali, offrendo numerose opportunità di spettacolo.

Oggi, domenica 15 febbraio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il tennis con i tornei ATP e WTA, il calcio con la Serie A, il ciclismo su strada con varie corse a tappe o di un giorno, e tanto altro ancora. Duplice finale italiana nei tornei ATP: a Rotterdam, nel tabellone di doppio, BolelliVavassori sfideranno HoJebens, contro i quali hanno perso agli ultimi Australian Open, mentre a Buenos Aires, nel main draw di singolare, Luciano Darderi affronterà il padrone di casa argentino Francisco Cerundolo. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE OLIMPIADI Nella Serie A1 di volley femminile la capolista Conegliano ospita l’ultima della classe, Perugia: si tratta del più classico degli scontri testa-coda che sulla carta appaiono scontati, ma che possono sempre riservare delle sorprese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 15 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 1° febbraio, gli appassionati di sport avranno l’imbarazzo della scelta.

#Milano-Cortina 2026 || Oggi, domenica 8 febbraio, il palinsesto sportivo si riempie di eventi, tra Olimpiadi Invernali, calcio, tennis e ciclismo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.