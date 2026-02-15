Sport in tv oggi domenica 15 febbraio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 15 febbraio, gli appassionati di sport trovano molte opportunità di seguire gli eventi in tv e in streaming. La giornata si apre con le partite di calcio della Serie A, che vedono in campo le principali squadre italiane. Nel frattempo, gli amanti del tennis possono seguire i tornei ATP e WTA trasmessi sui canali sportivi. Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono protagoniste con diverse discipline in diretta, mentre il ciclismo su strada propone corse diurne con numerosi spettatori lungo il percorso.
Oggi, domenica 15 febbraio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il tennis con i tornei ATP e WTA, il calcio con la Serie A, il ciclismo su strada con varie corse a tappe o di un giorno, e tanto altro ancora. Duplice finale italiana nei tornei ATP: a Rotterdam, nel tabellone di doppio, BolelliVavassori sfideranno HoJebens, contro i quali hanno perso agli ultimi Australian Open, mentre a Buenos Aires, nel main draw di singolare, Luciano Darderi affronterà il padrone di casa argentino Francisco Cerundolo. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE OLIMPIADI Nella Serie A1 di volley femminile la capolista Conegliano ospita l’ultima della classe, Perugia: si tratta del più classico degli scontri testa-coda che sulla carta appaiono scontati, ma che possono sempre riservare delle sorprese. 🔗 Leggi su Oasport.it
