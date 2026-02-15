Spintona il raccattapalle e si becca un giallo | brutta scena in Arabia

Durante la partita tra Al-Najma e Al-Kholood, il portiere dell’Al-Kholood ha spinto un raccattapalle mentre cercava di recuperare la palla oltre i pannelli pubblicitari e ha ricevuto un cartellino giallo. La scena si è svolta nel secondo tempo, quando il portiere ha reagito in modo brusco dopo aver perso il possesso del pallone. La partita si è conclusa con un punteggio di 1-2 a favore degli ospiti.

Succede durante la partita tra Al-Najma e Al-Kholood Clu, finita poi 1-2 per gli ospiti: il portiere dell'Al-Kholood ha recuperato la palla oltre i pannelli pubblicitari e nel farlo ha spintonato un raccattapalle. Il gesto gli è costato un giallo.