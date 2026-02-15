Spinazzola è solo il quarto! | il gol contro la Roma vale un dato significativo

Leonardo Spinazzola ha segnato un gol decisivo nel match tra Napoli e Roma, portando momentaneamente in parità la partita. La rete nasce da una ripartenza rapida, che ha sorpreso la difesa giallorossa e ha portato il giocatore a scoccare un tiro preciso. È il quarto gol di Spinazzola in questa stagione, un dato che evidenzia la sua crescita offensiva.

Un gol importante quello messo a segno da Leonardo Spinazzola, che ha permesso al Napoli di trovare il pareggio momentaneo nel corso del match contro la Roma. Partita che ha visto alla fine le due squadre chiudere sul 2-2, un match emozionante che però ha consegnato soltanto un punto ad entrambe le squadre. Spinazzola, il dato dopo il gol in Napoli-Roma. Come detto, quella di Spinazzola è stata una rete importante all'interno del match del Diego Armando Maradona. Un gol che entra in una particolare classifica, come svelato da OptaPaolo in questi minuti. "Nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 200607), Leonardo Spinazzola è solo il quarto giocatore italiano a segnare da fuori area in una sfida tra Napoli e Roma, dopo Daniele De Rossi (2007), Francesco Totti (2009) e Lorenzo Insigne (2020).