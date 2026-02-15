Spezia-Frosinone 0-2 Kvernadze e Ghedjemis stendono le Aquile Le pagelle

Il Frosinone ha vinto 2-0 contro lo Spezia, causando una sconfitta difficile per le Aquile. Kvernadze e Ghedjemis hanno segnato i gol decisivi, portando i ciociari a mantenere il ritmo in classifica. La partita si è giocata sotto una pioggia intensa, rendendo difficile il gioco su entrambi i fronti.

Vittoria esterna pesante per il Frosinone che si impone 2-0 sul campo dello Spezia e resta in piena corsa per la vetta. I giallazzurri consolidano il secondo posto a quota 52 punti, a una sola lunghezza dal Venezia e con il Monza terzo a 51. Avvio vivace al "Picco", con il Frosinone subito pericoloso al 4': Bracaglia sfiora il palo con un colpo di testa. Al 9' episodio chiave: l'arbitro Dionisi assegna un rigore allo Spezia per un presunto tocco di mano di Anthony Oyono, ma il Var lo richiama alla on field review. Dopo il controllo, il penalty viene revocato perché il tocco è attribuibile a un giocatore spezzino.