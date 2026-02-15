Spettacolo di magia e merenda per tutti | così l' ultimo giorno di carnevale al Corsalone

L’associazione “Mauro ed Enrico Grifoni Forever” ha deciso di animare l’ultimo giorno di Carnevale al Corsalone, portando magia e allegria nel pomeriggio di martedì 17 febbraio. La festa inizia alle 15:30 nella palestra, dove i bambini e le famiglie potranno assistere a uno spettacolo di magia realizzato dai Girotondo Kids Party. Durante l’evento, ci sarà anche una merenda per tutti i partecipanti, creando un momento di divertimento condiviso.

La Proloco Corsalone, in collaborazione con il Centro sociale del Corsalone, offriranno dalle ore 16 una merenda a tutti i partecipanti. L'iniziativa è gratuita, per chi vorrà sarà comunque possibile lasciare una piccola donazione per l'associazione che da anni è impegnata nel miglioramento dell'assistenza pediatrica in Casentino. "Grazie alla firma di tanti casentinesi - spiega la presidente Sabrina Grifoni - è stata approvata la legge sulla guardia medica pediatrica in Consiglio regionale, una legge per ottenere miglioramenti per l'assistenza territoriale e superare le difficoltà delle famiglie nel weekend.

Il Martedì Grasso, che nel 2026 cade il 17 febbraio, è l’ultimo giorno del Carnevale.

