Oggi, domenica 15 febbraio, le gare di speed skating si svolgono al Milano Speed Skating Stadium, dove atleti di tutto il mondo si sfidano per le medaglie olimpiche. La causa è l’evento sportivo più atteso delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che attira numerosi spettatori anche davanti alla tv. La giornata prevede diverse prove, con orari fissati e coppie di partenza ben definite, mentre lo streaming permette di seguire le gare in tempo reale dagli schermi di casa.

Oggi, domenica 15 febbraio, programma particolarmente inteso di gare al Milano Speed Skating Stadium, la casa del pattinaggio velocità pista lunga in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Di scena saranno i quarti di finale del team-pursuit maschile e le heat dei 500 metri femminili. LA DIRETTA LIVE DELLO SPEED SKATING ALLE 16.00 In casa Italia le attese non mancheranno per quel che gli azzurri sapranno fare in particolare nella prova dell’inseguimento a squadre. Il collaudato terzetto formato da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e da Andrea Giovannini viene da un percorso ricco di successi tra Europei e Mondiali e vuole assolutamente la consacrazione a Cinque Cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Speed skating oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari domenica 15 febbraio, streaming, coppie di partenza

Oggi, domenica 15 febbraio, le gare di short track sono state spostate al Milano Speed Skating Stadium a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Oggi, sabato 14 febbraio, lo speed skating continua alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 a causa delle gare in programma.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.