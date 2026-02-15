Speed skating Davide Ghiotto | Era fondamentale voltare pagina lo dovevo ai miei compagni
Davide Ghiotto ha deciso di cambiare strada dopo alcune stagioni difficili, perché sentiva di dover rinnovare il suo impegno per il team. La sua scelta arriva in un momento importante, mentre l’Italia si prepara a competere nell’inseguimento a squadre maschile agli Europei di speed skating. Con una svolta personale, Ghiotto ha voluto dimostrare ai compagni che era pronto a ricominciare con determinazione.
Meglio di così non poteva cominciare il percorso dell’ Italia nell’ inseguimento a squadre maschile di speed skating ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il terzetto composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti ha realizzato il miglior tempo nella fase di qualificazione sul ghiaccio di Rho Fiera, battendo anche i favoriti statunitensi e approdando in semifinale da testa di serie numero 1. Riscatto immediato dunque per Ghiotto, due giorni dopo la cocente delusione per la mancata medaglia nei suoi 10.000 metri: “ Quando si collabora insieme ad una squadra, e lo fai da parecchi anni, devi mettere da parte l’orgoglio e tutto quello che è successo prima perché hai una gara di squadra come questa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Speed skating, Davide Ghiotto per sognare al Milano Speed Skating Stadium. Eitrem e Jílek favoriti
Alle 16:00, al Milano Speed Skating Stadium si svolge una delle gare più attese della giornata.
LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: Davide Ghiotto in gara nei 5000
Benvenuti alla diretta della seconda giornata degli Europei 2026 di speed skating, in corso a Tomaszów Mazowiecki, Polonia.
I TRE MOSCHETTIERI Grandi Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti! Centrano l'accesso alle semifinali dell'inseguimento maschile di pattinaggio di velocità… DOMINANDO i quarti! Martedì si spinge ancora di piùùùùùùùùù #ItaliaTeam facebook
#OlimpiadiInvernali2026 Il filosofo pattinatore Davide Ghiotto cita Schopenhauer per raccontare la sconfitta da favorito di Giampaolo Mattei osservatoreromano.va/it/news/2026-0… x.com