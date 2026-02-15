Tornano gli appuntamenti a Prima Materia, in via Poppiano a San Quirico di Montespertoli, con la rassegna musicale "Moments Musicaux inverno 2026". Protagonisti del secondo concerto dal titolo "SeicentoNovecento" in programma stasera alle 18, è il Duo Ghirigoro (nella foto) con il soprano Benedetta Gaggioli e il pianista Giovanni Guastini, pianoforte. Si tratta di un programma molto particolare, che vive dei contrasti e delle affinità nascoste fra musiche di epoche molto distanti, trovando dei sorprendenti punti di contatto fra autori seicenteschi e l’opera sia giovanile che matura di George Crumb, compositore statunitense del ventesimo e ventunesimo secolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spazio alla musica "SeicentoNovecento"

A Rimini, in via Teodorico a Viserba, aprirà domani il nuovo RiTMi club, uno spazio dedicato alla musica e alla creatività per i giovani.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.