Sparatoria a Catania | giovane di 23 anni ferito

A Catania, una sparatoria ha colpito un giovane di 23 anni, che è stato ferito alla mano durante un conflitto tra due gruppi di ragazzi. La lite è scoppiata in una zona frequentata dai giovani, e uno di loro ha estratto una pistola, sparando diversi colpi. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Garibaldi Centro, dove ha subito un intervento chirurgico e ora si trova in condizioni critiche.

Un ragazzo di 23 anni è ricoverato con prognosi riservata presso l' ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove ha subito un intervento chirurgico per una ferita da arma da fuoco al braccio. Il giovane è stato trovato a terra in via Fava da alcuni passanti, dopo essere caduto dal suo scooter durante la fuga. È rimasto privo di sensi e circondato da una pozza di sangue, fino all'arrivo del personale del 118 e delle Volanti. Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria si sarebbe verificata nella notte in via Capo Passero a seguito di una lite per motivi futili.