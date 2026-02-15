Spalletti non ci sta! L’accusa a La Penna | Hai falsato la partita La Juventus ora chiede spiegazioni

Da calcionews24.com 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti si infuria dopo che l’arbitro La Penna ha fischiato un rigore contestato, accusandolo di aver falsato la partita. La Juventus, presente allo stadio di San Siro, ora chiede chiarimenti ufficiali sull’episodio che ha deciso il risultato. La tensione tra i bianconeri e gli arbitri si fa sentire sempre di più.

Luciano Spalletti ha accusato La Penna di aver falsato la partita, dopo che l’arbitro ha espulso Kalulu in modo discutibile.

Spalletti a Sky: «Ci siamo guadagnati la bici, ora pedaliamo. Classifica? La nostra storia ci impone di essere ambiziosi»

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha commentato a Sky Sport prima della partita contro la Cremonese.

