Spalletti furia contro La Penna prima degli spogliatoi Chiellini | Successo qualcosa di inaccettabile
Luciano Spalletti si è scagliato furiosamente contro l’arbitro La Penna prima di entrare negli spogliatoi, dopo aver visto il cartellino rosso assegnato a Kalulu che, secondo lui, è stato inventato. Chiellini ha commentato che quanto successo è inaccettabile, parlando di un episodio che ha mandato su tutte le furie i giocatori della Juventus. La tensione è salita subito dopo la decisione arbitrale, con i giocatori bianconeri che hanno espresso il loro disappunto anche attraverso gesti visibili in campo.
Inter-Juventus 3-2, una partita pesantemente condizionata dal rosso inventato da La Penna ai danni di Kalulu verso la fine del primo tempo. Al rientro negli spogliatoi è scoppiata la polemica di tutta la Juventus con protagonisti Spalletti e i dirigenti Comolli e Chiellini. Ecco il video dall'account X di 'Tuttosport'. Spalletti insieme a Comolli attaccano direttamente La Penna: "Ha rovinato la partita!". Fanno poi eco le parole di Chiellini: "Non esiste, certe cose non esistono!". Furia che ha portato Spalletti a non parlare dopo la partita. Chi ha parlato è stato lo stesso Chiellini. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Furia Spalletti e Comolli nel tunnel degli spogliatoi contro La Penna
Luciano Spalletti e Francesco Comolli si sono scagliati contro La Penna nel tunnel degli spogliatoi dopo la partita tra Juventus e Inter.
Rosso Kalulu, furia Juve contro la Penna al rientro negli spogliatoi: la reazione rabbiosa di Spalletti e dei dirigenti! Cos’è successo
Durante il match, Kalulu ha ricevuto un cartellino rosso e, al rientro negli spogliatoi, la Juventus ha reagito con rabbia contro l’arbitro Penna.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Spalletti contro Marotta, Comolli contro La Penna: urla e liti, furia Juve nel tunnel a fine 1° tempo; Polemiche dopo Inter Juve, Spalletti si scaglia contro l'arbitro nel tunnel; Comunicazione Italiana; Kalulu espulso in Inter-Juve, furia Spalletti contro La Penna - Video.
Furia Spalletti e Comolli nel tunnel degli spogliatoi contro La PennaGrandi proteste da parte di Luciano Spalletti e Damien Comolli nei confronti di La Penna al termine di Inter-Juventus ... calciomercato.it
Juventus, furia Spalletti contro La Penna dopo il rosso a KaluluErrore arbitrale Juventus-Inter accende polemiche e richieste di riforma nel calcio italiano. La reazione di Spalletti con La Penna. newsmondo.it
Il rosso a Kalulu, la furia di Spalletti e la difesa di Chivu. Bastoni può essere squalificato x.com
Tutta la furia di Spalletti, chiellini e Comolli contro l’arbitro La penna durante l’intervallo Urla, grida e insulti. Addirittura l’ad viene portato via di forza da Spalletti Immagini che pensavamo non avremmo più rivisto in Serie A Cosa avrebbe dovuto fare secondo v facebook