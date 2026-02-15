Luciano Spalletti si è scagliato furiosamente contro l’arbitro La Penna prima di entrare negli spogliatoi, dopo aver visto il cartellino rosso assegnato a Kalulu che, secondo lui, è stato inventato. Chiellini ha commentato che quanto successo è inaccettabile, parlando di un episodio che ha mandato su tutte le furie i giocatori della Juventus. La tensione è salita subito dopo la decisione arbitrale, con i giocatori bianconeri che hanno espresso il loro disappunto anche attraverso gesti visibili in campo.

Inter-Juventus 3-2, una partita pesantemente condizionata dal rosso inventato da La Penna ai danni di Kalulu verso la fine del primo tempo. Al rientro negli spogliatoi è scoppiata la polemica di tutta la Juventus con protagonisti Spalletti e i dirigenti Comolli e Chiellini. Ecco il video dall'account X di 'Tuttosport'. Spalletti insieme a Comolli attaccano direttamente La Penna: "Ha rovinato la partita!". Fanno poi eco le parole di Chiellini: "Non esiste, certe cose non esistono!". Furia che ha portato Spalletti a non parlare dopo la partita. Chi ha parlato è stato lo stesso Chiellini. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Spalletti, furia contro La Penna prima degli spogliatoi. Chiellini: “Successo qualcosa di inaccettabile”

