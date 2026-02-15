Spalletti a La Penna | Hai falsato la partita Società furiosa verrano richieste spiegazioni

Da juventusnews24.com 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti ha accusato La Penna di aver falsato la partita, dopo che l’arbitro ha espulso Kalulu in modo discutibile. La società si infuria e chiederà chiarimenti ufficiali sulla decisione presa durante il match. La vicenda ha scatenato reazioni intense tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

per la clamorosa espulsione di Kalulu. La rabbia monta inesorabile in casa bianconera. L ’espulsione di Pierre Kalulu, propiziata da una palese simulazione di Bastoni che ha indotto l’arbitro al secondo giallo, rappresenta lo spartiacque indelebile di Inter-Juve. È un episodio che non si limita a influenzare il match, ma lo determina e lo altera profondamente, rovinando una contesa fino a quel momento spettacolare. Se in campo i giocatori della Juventus hanno mantenuto una compostezza esemplare, è nel tunnel verso gli spogliatoi che l’amarezza si è trasformata in aperta indignazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spalletti a la penna hai falsato la partita societ224 furiosa verrano richieste spiegazioni

© Juventusnews24.com - Spalletti a La Penna: «Hai falsato la partita». Società furiosa, verrano richieste spiegazioni

Inter Juve, furia contro La Penna: «Non esiste, non esiste!». Reazione furiosa di Comolli e Chiellini dopo lo scandalo Kalulu

Giorgio Chiellini e Giuseppe Comolli hanno espresso tutta la loro rabbia dopo che La Penna ha escluso Kalulu, accusando il direttore di gara di aver preso una decisione ingiusta.

Asllani-Inter, clamorosa decisione: la società è furiosa

In casa Inter, si torna a discutere del futuro di Kristjan Asllani, centrocampista albanese classe 2002.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Spalletti contro Marotta, Comolli contro La Penna: urla e liti, furia Juve nel tunnel a fine 1° tempo; Spalletti e Chiellini furibondi con La Penna nel tunnel: Non esiste. Sfiorato lo scontro fisico; Spalletti e Chiellini furiosi con l'arbitro La Penna nel tunnel: ?Non si può fare una cosa del genere; Comolli, sfuriata tremenda con La Penna! Spalletti lo trascina via: cosa è successo.

Inter-Juventus, Spalletti e Comolli furiosi: l'aggressione a La Penna. Bastoni la combina grossa, rischia la squalifica?Inter-Juventus, Spalletti e Comolli contro La Penna e rissa sfiorata nell’intervallo. Bastoni travolto dalle critiche, il gesto antisportivo ... sport.virgilio.it

spalletti a la pennaInter-Juventus, furia Spalletti contro La Penna. La sentenza della GazzettaL'Inter si aggiudica il derby d'Italia battendo la Juventus. I nerazzurri salgono ora a più otto sul Milan. Dopo un quarto d'ora la compagine di Chivu passa in vantaggio con l'autorete di Cambiaso che ... msn.com