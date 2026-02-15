Spalletti a La Penna | Hai falsato la partita Società furiosa verrano richieste spiegazioni
Luciano Spalletti ha accusato La Penna di aver falsato la partita, dopo che l’arbitro ha espulso Kalulu in modo discutibile. La società si infuria e chiederà chiarimenti ufficiali sulla decisione presa durante il match. La vicenda ha scatenato reazioni intense tra i tifosi e gli addetti ai lavori.
per la clamorosa espulsione di Kalulu. La rabbia monta inesorabile in casa bianconera. L ’espulsione di Pierre Kalulu, propiziata da una palese simulazione di Bastoni che ha indotto l’arbitro al secondo giallo, rappresenta lo spartiacque indelebile di Inter-Juve. È un episodio che non si limita a influenzare il match, ma lo determina e lo altera profondamente, rovinando una contesa fino a quel momento spettacolare. Se in campo i giocatori della Juventus hanno mantenuto una compostezza esemplare, è nel tunnel verso gli spogliatoi che l’amarezza si è trasformata in aperta indignazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Inter Juve, furia contro La Penna: «Non esiste, non esiste!». Reazione furiosa di Comolli e Chiellini dopo lo scandalo Kalulu
Giorgio Chiellini e Giuseppe Comolli hanno espresso tutta la loro rabbia dopo che La Penna ha escluso Kalulu, accusando il direttore di gara di aver preso una decisione ingiusta.
Asllani-Inter, clamorosa decisione: la società è furiosa
In casa Inter, si torna a discutere del futuro di Kristjan Asllani, centrocampista albanese classe 2002.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Spalletti contro Marotta, Comolli contro La Penna: urla e liti, furia Juve nel tunnel a fine 1° tempo; Spalletti e Chiellini furibondi con La Penna nel tunnel: Non esiste. Sfiorato lo scontro fisico; Spalletti e Chiellini furiosi con l'arbitro La Penna nel tunnel: ?Non si può fare una cosa del genere; Comolli, sfuriata tremenda con La Penna! Spalletti lo trascina via: cosa è successo.
Inter-Juventus, Spalletti e Comolli furiosi: l'aggressione a La Penna. Bastoni la combina grossa, rischia la squalifica?Inter-Juventus, Spalletti e Comolli contro La Penna e rissa sfiorata nell’intervallo. Bastoni travolto dalle critiche, il gesto antisportivo ... sport.virgilio.it
Inter-Juventus, furia Spalletti contro La Penna. La sentenza della GazzettaL'Inter si aggiudica il derby d'Italia battendo la Juventus. I nerazzurri salgono ora a più otto sul Milan. Dopo un quarto d'ora la compagine di Chivu passa in vantaggio con l'autorete di Cambiaso che ... msn.com
Tutta la furia di Spalletti, chiellini e Comolli contro l’arbitro La penna durante l’intervallo Urla, grida e insulti. Addirittura l’ad viene portato via di forza da Spalletti Immagini che pensavamo non avremmo più rivisto in Serie A Cosa avrebbe dovuto fare secondo v facebook
La furia di Comolli contro La Penna a fine primo tempo. Spalletti, furioso anche lui per l'espulsione di Kalulu, lo allontana con forza evitando il peggio. C'è aria di pesanti squalifiche TikTok fedel.96 x.com