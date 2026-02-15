Luciano Spalletti ha accusato La Penna di aver falsato la partita, dopo che l’arbitro ha espulso Kalulu in modo discutibile. La società si infuria e chiederà chiarimenti ufficiali sulla decisione presa durante il match. La vicenda ha scatenato reazioni intense tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

per la clamorosa espulsione di Kalulu. La rabbia monta inesorabile in casa bianconera. L ’espulsione di Pierre Kalulu, propiziata da una palese simulazione di Bastoni che ha indotto l’arbitro al secondo giallo, rappresenta lo spartiacque indelebile di Inter-Juve. È un episodio che non si limita a influenzare il match, ma lo determina e lo altera profondamente, rovinando una contesa fino a quel momento spettacolare. Se in campo i giocatori della Juventus hanno mantenuto una compostezza esemplare, è nel tunnel verso gli spogliatoi che l’amarezza si è trasformata in aperta indignazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a La Penna: «Hai falsato la partita». Società furiosa, verrano richieste spiegazioni

Giorgio Chiellini e Giuseppe Comolli hanno espresso tutta la loro rabbia dopo che La Penna ha escluso Kalulu, accusando il direttore di gara di aver preso una decisione ingiusta.

