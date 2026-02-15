Spal in lutto | morto Orazio Russo protagonista della promozione in C1

Il mondo biancazzurro piange la scomparsa di Orazio Russo, ex attaccante della Spal, venuto a mancare a 52 anni dopo una lunga malattia. A Ferrara il suo nome resta legato alla stagione 1997-1998, culminata con la promozione in serie C, traguardo che segnò una tappa importante nella storia recente del club. Originario di Catania, Russo aveva costruito gran parte della propria carriera in Sicilia, diventando un punto di riferimento per i tifosi della sua città. Anche in Emilia lasciò un ricordo positivo, nonostante la permanenza limitata a un solo campionato. Arrivato a Ferrara da Lecce, trovò una squadra allenata da Gianni De Biasi e contribuì al successo finale di quella stagione.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Il calciatore Orazio Russo è morto a 52 anni, lasciando il mondo del calcio di Padova in lutto.

La città di Ferrara piange Nicolas Giani, ex capitano della Spal, scomparso a soli 39 anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lutto nel mondo del calcio: è morto Nicolas Giani, ex capitano della Spal e difensore del Vicenza; La maglia 'dedicata', i fiori e la targa: al Mazza l'ultimo saluto dei tifosi all'ex capitano Giani; Calcio in lutto, è morto Orazio Russo: simbolo del Catania, l'ex attaccante aveva 52 anni; Lutto nel mondo del calcio: addio a Orazio Russo, l’ex bomber del Catania aveva 52 anni.

Lutto in casa Spal: è morto l’ex capitano GianiLutto in casa Spal. A soli 39 anni è venuto a mancare l'ex capitano della società ferrarese Nicolas Giani. Il giocatore era malato da tempo. Con la maglia dei biancoazzurri aveva ottenuto una ... toronews.net

Lutto nel calcio, è morto a 39 anni Nicolas GianiLutto nel mondo del calcio. A 39 anni è morto Nicolas Giani, calciatore che era nato a Como il 13 marzo del 1986. Giani combatteva con una malattia e poche settimane fa i tifosi della Spal, squadra di ... espansionetv.it

Spal in lutto: morto Orazio Russo, protagonista della promozione in C1 x.com

Addio, Orazio Il Presidente Rosario Pelligra, il Vice Presidente e Amministratore Delegato Vincenzo Grella e il Catania Football Club in tutte le sue componenti esprimono profondo dolore per la scomparsa di Orazio Russo, uomo di grandi valori. Da responsab facebook