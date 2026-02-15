sostegno alle famiglie con il voucher idrico

Il Comune di Recanati ha avviato i bandi per il voucher idrico 2026, dopo aver riscontrato molte richieste di aiuto da parte di famiglie in difficoltà economica. La decisione nasce dall’aumento delle bollette dell’acqua, che ha colpito molte famiglie della città. Per questa ragione, l’amministrazione ha deciso di offrire un sostegno diretto, con un contributo che può coprire parte delle spese idriche. Nei prossimi giorni, le famiglie interessate potranno presentare domanda per ricevere il voucher e alleggerire così il peso dei costi quotidiani.

Sostegno concreto alle famiglie in difficoltà: il Comune di Recanati ha aperto i bandi per il fondo di solidarietà Astea 2026 e per il voucher idrico 2026. Le domande sono già compilabili online nella sezione "Avvisi" del sito istituzionale. Il fondo di solidarietà, finanziato da Astea Energia, è destinato ai residenti con Isee fino a 10mila euro (salvo situazioni sopravvenute come perdita del lavoro o cassa integrazione) e titolari di un contratto di fornitura gas ed energia per l’abitazione di residenza. Il contributo massimo è di 300 euro a nucleo familiare. Le domande vanno presentate entro il 3 marzo via Pec o allo sportello del segretariato sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

