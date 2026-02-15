Sos lavoro Emergenza falegnami e meccanici

Confartigianato segnala che il 47% delle assunzioni previste dalle imprese di falegnameria e meccanica è difficile da coprire. Il motivo principale è la mancanza di manodopera qualificata, che mette in crisi molte aziende del settore. Questa carenza si riflette in progetti bloccati e ordini non consegnati nei tempi stabiliti.

Manodopera introvabile. Confartigianato lancia l’allarme: "Il 47% delle assunzioni previste dalle imprese risulta di difficile copertura". Non si trovano falegnami, carpentieri, panettieri, tecnici meccanici, acconciatori. Un disallineamento tra domanda e offerta di lavoro che continua. "La difficoltà di reperimento della manodopera è uno dei principali nodi per il sistema produttivo – emerge dall’analisi di Confartigianato Cesena – pur mostrando segnali di lieve attenuazione. La fotografia del territorio cesenate mette in luce un fenomeno ancora ampio: il 47% delle assunzioni previste dalle imprese risulta di difficile copertura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

