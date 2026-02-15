Sos lavoro Emergenza falegnami e meccanici

Confartigianato segnala che il 47% delle assunzioni previste dalle imprese di falegnameria e meccanica è difficile da coprire. Il motivo principale è la mancanza di manodopera qualificata, che mette in crisi molte aziende del settore. Questa carenza si riflette in progetti bloccati e ordini non consegnati nei tempi stabiliti.

Manodopera introvabile. Confartigianato lancia l’allarme: "Il 47% delle assunzioni previste dalle imprese risulta di difficile copertura". Non si trovano falegnami, carpentieri, panettieri, tecnici meccanici, acconciatori. Un disallineamento tra domanda e offerta di lavoro che continua. "La difficoltà di reperimento della manodopera è uno dei principali nodi per il sistema produttivo – emerge dall’analisi di Confartigianato Cesena – pur mostrando segnali di lieve attenuazione. La fotografia del territorio cesenate mette in luce un fenomeno ancora ampio: il 47% delle assunzioni previste dalle imprese risulta di difficile copertura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sos lavoro Emergenza falegnami e meccanici La Brianza a corto di personale: dai falegnami ai meccanici, dai gelatai ai saldatori, non si trovano 12mila lavoratori Pasticceri, falegnami e impiegati: le offerte di lavoro della settimana nel novarese Ecco le principali opportunità di lavoro nel novarese questa settimana, con offerte per pasticceri, falegnami, operai specializzati e impiegati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Sos lavoro Emergenza falegnami e meccanici. Sos lavoro Emergenza falegnami e meccaniciL’allarme di Confartigianato: Il 47% delle assunzioni previste dalle imprese risulta di difficile copertura. Criticità nell’artigianato ... ilrestodelcarlino.it Il nostro team SOS al lavoro Si tratta di un intervento programmato in una zona precedentemente messa in sicurezza. Ma la regola d'oro non cambia mai: se vai fuoripista, presta massima attenzione / Un video realizzato da @matteolaanfranchi facebook