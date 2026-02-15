Sono Giochi d’amore tra podi e villaggio hot

Giochi d’amore tra podi e villaggio hot: questa è la scena a Milano-Cortina, dove il calore tra le coppie si mescola all’energia delle competizioni. Durante le giornate di gara, alcuni visitatori trovano il modo di combinare passione e spettacolo, tra un brindisi e un abbraccio sotto le luci della festa. Un esempio è la coppia che si è scambiata un bacio proprio davanti alla pista, attirando l’attenzione di chi passava.

Milano-Cortina non è solo neve, medaglie e adrenalina: qui anche l’amore scende in pista, sfidando il cronometro. Tra gare serrate e villaggi olimpici addobbati a festa, San Valentino si trasforma in un’occasione per gesti romantici, colpi di fulmine e promesse tra un Super G e una discesa libera. A far battere i cuori fin dalla Cerimonia di Apertura sono stati Tim Dieck, pattinatore tedesco naturalizzato spagnolo, e l’azzurra Sara Conti, protagonisti di un abbraccio carico di emozione, immortalato tra rose rosse e sorrisi complici. Non meno memorabile il gesto di Breezy Johnson e Connor Watkins: una proposta di matrimonio in fondo al Super G ha fatto dimenticare a tutti la caduta dell’atleta americana.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, lo sci freestyle viene chiamato “hot dog”.

