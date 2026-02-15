Sonderjyske-Silkeborg lunedì 16 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il Sonderjyske ha conquistato quattro vittorie consecutive prima della pausa invernale, battendo rivali come AGF, FCK e FCM, e si prepara ora alla sfida contro il Silkeborg lunedì 16 febbraio 2026 alle 19:00. La squadra si presenta in buona forma e cerca di mantenere il suo ritmo, sperando di consolidare la posizione in classifica. La partita promette di essere combattuta, con entrambe le formazioni determinate a ottenere i tre punti.

Grazie alle quattro vittorie nelle ultime quattro partite prima della sosta contro avversari di tutto rispetto come AGF, FCK e FCM, il Sonderjyske è arrivato alla pausa invernale al quarto posto nella classifica del campionato danese. È stato quindi un duro colpo quello di perdere sul campo in erba sintetica di Farum al ritorno in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sonderjyske-Silkeborg (lunedì 16 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Sonderjyske-Silkeborg (lunedì 16 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Il Sonderjyske ha conquistato quattro vittorie consecutive prima della pausa invernale, battendo avversari di alto livello come AGF, FCK e FCM. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sonderjyske-Silkeborg (lunedì 16 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici; Sonderjyske-Silkeborg lunedì 16 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici; Sonderjyske-Silkeborg lunedì 16 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici; Le partite di oggi, lunedì 16 febbraio 2026 | Calciomagazine. Sonderjyske-Silkeborg (lunedì 16 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/mf3gehD #scommesse #pronostici x.com