Sonderjyske-Silkeborg lunedì 16 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sonderjyske ha conquistato quattro vittorie consecutive prima della pausa invernale, battendo rivali come AGF, FCK e FCM, e si prepara ora alla sfida contro il Silkeborg lunedì 16 febbraio 2026 alle 19:00. La squadra si presenta in buona forma e cerca di mantenere il suo ritmo, sperando di consolidare la posizione in classifica. La partita promette di essere combattuta, con entrambe le formazioni determinate a ottenere i tre punti.

Grazie alle quattro vittorie nelle ultime quattro partite prima della sosta contro avversari di tutto rispetto come AGF, FCK e FCM, il Sonderjyske è arrivato alla pausa invernale al quarto posto nella classifica del campionato danese. È stato quindi un duro colpo quello di perdere sul campo in erba sintetica di Farum al ritorno in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

sonderjyske silkeborg luned236 16 febbraio 2026 ore 19 00 formazioni ufficiali quote pronostici
© Infobetting.com - Sonderjyske-Silkeborg (lunedì 16 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Sonderjyske-Silkeborg (lunedì 16 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Il Sonderjyske ha conquistato quattro vittorie consecutive prima della pausa invernale, battendo avversari di alto livello come AGF, FCK e FCM.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sonderjyske-Silkeborg (lunedì 16 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici; Sonderjyske-Silkeborg lunedì 16 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici; Sonderjyske-Silkeborg lunedì 16 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici; Le partite di oggi, lunedì 16 febbraio 2026 | Calciomagazine.