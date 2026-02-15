Sonderjyske-Silkeborg lunedì 16 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Sonderjyske ha conquistato quattro vittorie di fila prima della pausa invernale, battendo squadre come AGF, FCK e FCM, e si trova ora al quarto posto in classifica. La squadra di casa si prepara per la sfida contro il Silkeborg lunedì 16 febbraio 2026 alle 19:00, cercando di mantenere il ritmo positivo. La partita promette di essere molto combattuta, con entrambe le formazioni determinate a ottenere i tre punti.

Grazie alle quattro vittorie nelle ultime quattro partite prima della sosta contro avversari di tutto rispetto come AGF, FCK e FCM, il Sonderjyske è arrivato alla pausa invernale al quarto posto nella classifica del campionato danese. È stato quindi un duro colpo quello di perdere sul campo in erba sintetica di Farum al ritorno in.