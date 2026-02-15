Sogna ragazzo sogna | l’esortazione di Vecchioni a trovare il proprio posto nel mondo Insegnare con le canzoni

Roberto Vecchioni ha scritto “Sogna, ragazzo, sogna” nel 2006, ispirato dal desiderio di spronare i giovani a trovare la propria strada. La canzone, inclusa nell’album Il cielo capovolto, è diventata un inno per chi cerca motivazione e speranza. Vecchioni ha deciso di usare le sue parole per motivare gli studenti nelle scuole, portando il messaggio tra i banchi.

Sogna ragazzo sogna è una delle canzoni più amate di Roberto Vecchioni, pubblicata nell’album Il cielo capovolto nel 2006. Il brano, intenso e poetico, è diventato nel tempo un vero e proprio manifesto dedicato ai giovani, alla forza dei sogni e alla responsabilità di costruire il proprio futuro. Al Festival di Sanremo 2024, è stato cantato da Alfa in duetto con il maestro, riproponendo una versione inedita che combina lo stile dell'uno e dell'altro, e segnando metaforicamente un vero e proprio passaggio di testimone. L'articolo “Sogna, ragazzo, sogna”: l’esortazione di Vecchioni a trovare il proprio posto nel mondo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

