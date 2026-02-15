Sofia Goggia | Non posso che essere contenta Mi dispiace per Della Mea | che beffa

Sofia Goggia ha terminato decima nel gigante femminile di sci alpino ai Giochi di Milano Cortina 2026, un risultato che le lascia l’amaro in bocca. La gara si è conclusa con una differenza di soli 0,25 secondi dall’argento, ma la sua soddisfazione è ammortizzata dal rammarico per l’eliminazione di Della Mea. Goggia ha commentato: “Non posso che essere contenta. Mi dispiace per Della Mea: che beffa”. La atleta italiana ha spiegato di aver dato il massimo, anche se il risultato non le ha permesso di salire sul podio.

Sofia Goggia si è classificata decima nel gigante femminile di sci alpino valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, chiudendo a 0?87 dalla compagna di squadra Federica Brignone, medaglia d’oro, ma a soli 0?25 dall’argento. L’azzurra ha analizzato la sua prova ai microfoni di Rai 2. Il bilancio conclusivo della gara: “ Io oggi non posso non essere contenta, perché penso di aver disputato una delle gare più belle, è chiaro che brucia un po’, perché siamo a 25 centesimi dalla medaglia d’argento, e siamo otto ragazze, quindi ci sono 8 posizioni in 25 centesimi, non era semplice. In questa seconda manche c’era un pochino più di angolo, un po’ anche di buio per noi che partivamo dietro, però io ci ho provato, è chiaro qualche errorino qua e là, però penso di aver dato tutto e nonostante nella prima manche abbia guadagnato in fondo, è andata così, però sono comunque soddisfatta di oggi, non posso non esserlo “. 🔗 Leggi su Oasport.it

