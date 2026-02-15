Soddisfatto invece Pedonese | Il Barlume ha superato i controlli da parte del Comune

Il Barlume di Marina di Carrara ha superato i controlli del Comune, dopo aver affrontato un’ispezione di quattro ore condotta dalla Commissione pubblico spettacolo. Pedonese si dice soddisfatto, aggiungendo che il locale ha rispettato tutte le norme richieste. Durante l’ispezione, gli agenti hanno verificato il rispetto delle norme di sicurezza e la conformità alle leggi sulla somministrazione di alimenti e bevande.

Il Barlume di Marina di Carrara ha invece superato l'esame della Commissione pubblico spettacolo, che ha ispezionato il locale per quattro ore. Soddisfatto l'amministratore unico della nota discoteca Luca Pedonese (nella foto), che nonostante la recente chiusura per episodi violenti fuori dal locale ha sempre parlato della sicurezza come un fiore all'occhiello della sua attività. "Barlume esprime apprezzamento per l'avvio delle verifiche e dei controlli attivati dalla task force del Comune di Carrara, finalizzati a monitorare in modo serio e strutturato le attività di pubblico spettacolo - scrive Pedonese -, La società auspica che iniziative analoghe possano essere adottate con continuità anche in altri territori, perché un sistema di controlli efficace e uniforme è uno degli strumenti più importanti per prevenire situazioni critiche e scongiurare eventi tragici.