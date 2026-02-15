Snowboardcross l’Italia cerca un’altra medaglia olimpica nella prova a squadre
L’Italia punta a conquistare un’altra medaglia olimpica nello snowboardcross a squadre, dopo il successo precedente. La gara si terrà sul tracciato di Livigno Snow Park durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove le squadre italiane si preparano a sfidarsi in una corsa emozionante.
Lo snowboardcross torna protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con la spettacolare prova a squadre miste, in scena sul tracciato del Livigno Snow Park. Il format, al secondo appuntamento della storia a Cinque Cerchi, prevede coppie composte da una donna e un uomo: parte prima l’atleta maschile, il distacco sul traguardo viene “trasferito” alla partenza della compagna che chiude il duello. L’Italia si presenta al via con due coppie competitive e ambiziose: Michela Moioli–Lorenzo Sommariva (Italia 1) e Sofia Groblechner–Omar Visintin (Italia 2). La storia recente racconta di un feeling speciale degli azzurri con questa specialità: Moioli e Visintin hanno conquistato l’argento olimpico nel team event di Pechino 2022, mentre il tandem Moioli–Sommariva salì sul secondo gradino del podio ai Mondiali 2021. 🔗 Leggi su Oasport.it
Snowboardcross: Michela Moioli ci prova nonostante la sfortunata caduta. Sogno quarta medaglia olimpica
Michela Moioli, dopo una sfortunata caduta nelle qualificazioni, tenta di conquistare la sua quarta medaglia olimpica nello snowboardcross ai Giochi di Milano Cortina 2026.
Pattinaggio artistico, Olimpiadi 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Prova a squadre fondamentale in avvio
La squadra italiana di pattinaggio artistico si prepara alla prova a squadre alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Medaglie azzurre. Snowboard cross, Moioli di bronzo; Michela Moioli bronzo nello snowboard cross: l'Italia sale a 18 medaglie (e supera Pechino 2022); Milano Cortina 2026, diretta Olimpiadi oggi 14 febbraio: le news; Milano Cortina oggi: Italia a caccia di medaglie - Live.
Snowboardcross, l’Italia cerca un’altra medaglia olimpica nella prova a squadreLo snowboardcross torna protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con la spettacolare prova a squadre miste, in scena sul tracciato del Livigno ... oasport.it
Snowboardcross a coppie miste: i binomi dell’Italia e l’elenco dei partecipantiArchiviate nei giorni scorsi le due gare individuali, c'è grande attesa in vista della prova a coppie miste di snowboardcross in programma domenica 15 ... oasport.it
Snowboardcross a coppie miste: i binomi dell’Italia e l’elenco dei partecipanti - x.com
Arriva un altro bronzo per l'Italia alle #olimpiadiinvernali di #milanocortina2026. #MichelaMoioli va oltre le ferite e sale sul gradino più basso del podio nello #snowboardcross. Fantastico recupero nel finale dell'azzurra che ha tentato la stessa tattiche attuata facebook