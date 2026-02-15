L’Italia punta a conquistare un’altra medaglia olimpica nello snowboardcross a squadre, dopo il successo precedente. La gara si terrà sul tracciato di Livigno Snow Park durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove le squadre italiane si preparano a sfidarsi in una corsa emozionante.

Lo snowboardcross torna protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con la spettacolare prova a squadre miste, in scena sul tracciato del Livigno Snow Park. Il format, al secondo appuntamento della storia a Cinque Cerchi, prevede coppie composte da una donna e un uomo: parte prima l’atleta maschile, il distacco sul traguardo viene “trasferito” alla partenza della compagna che chiude il duello. L’Italia si presenta al via con due coppie competitive e ambiziose: Michela Moioli–Lorenzo Sommariva (Italia 1) e Sofia Groblechner–Omar Visintin (Italia 2). La storia recente racconta di un feeling speciale degli azzurri con questa specialità: Moioli e Visintin hanno conquistato l’argento olimpico nel team event di Pechino 2022, mentre il tandem Moioli–Sommariva salì sul secondo gradino del podio ai Mondiali 2021. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboardcross, l’Italia cerca un’altra medaglia olimpica nella prova a squadre

Michela Moioli, dopo una sfortunata caduta nelle qualificazioni, tenta di conquistare la sua quarta medaglia olimpica nello snowboardcross ai Giochi di Milano Cortina 2026.

La squadra italiana di pattinaggio artistico si prepara alla prova a squadre alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

