Snowboard oggi Olimpiadi 2026 | orari 15 febbraio tv streaming italiani in gara

Il nome di oggi è snowboarding, un evento che si svolge a causa della seconda settimana di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Questa disciplina si terrà il 15 febbraio e coinvolgerà diversi atleti italiani, tra cui alcuni promettenti giovani. La prova sarà trasmessa in diretta su vari canali televisivi e piattaforme di streaming, rendendo facile seguire le performance dei partecipanti da casa.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 entreranno a breve nella seconda settimana di gare. Tante ancora le medaglie in palio nelle sedici discipline presenti. L'Italia tenterà di ampliare il suo già ricco medagliere, cercando in questi giorni di superare i venti metalli ottenuti a Lillehammer nel 1994. L'occasione di un altro podio potrebbe presentarsi oggi, in occasione delle prove dello snowboard. Allo Snow Park di Livigno va in scena la gara a squadre dello snowboardcross. L'Italia, dopo il grande bronzo ottenuto da Michela Moioli nella prova femminile, cerca un'altra medaglia. Nel 2022, a Pechino, l'azzurra, in compagnia di Omar Visintin, riuscì a conquistare un ottimo argento.