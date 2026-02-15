Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, lo slalom maschile si svolge sulla pista Stelvio di Bormio, attirando l’attenzione di molti appassionati di sci. La gara si terrà tra le prime ore del mattino, con gli spettatori che potranno seguirla sia in TV che in streaming online. La competizione promette emozioni intense, con i migliori specialisti pronti a sfidarsi sulle piste italiane.

Il programma olimpico dello sci alpino prosegue con lo slalom maschile, in programma sulla pista Stelvio di Bormio. L’evento si svolge lunedì 16 febbraio e chiude la fase maschile dei Giochi di Milano Cortina 2026, assegnando le medaglie tra i pali stretti tra la prima e la seconda manche, prima del gran finale femminile. Le due frazioni mettono in luce tecnica, velocità e gestione del ritmo, offrendo agli appassionati un momento decisivo per l’assegnazione del titolo. La manifestazione si svolge sulla pista Stelvio a Bormio, tracciato storico per le prove di slalom. L’evento assegna il titolo olimpico e le medaglie tra i pali stretti, con decisione al termine della seconda manche e la successiva premiazione del nuovo Campione Olimpico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Slalom maschile Olimpiadi 2026: orari TV e diretta streaming

Lunedì, il tracciato Stelvio ospita lo slalom gigante maschile alle Olimpiadi 2026, attirando l’attenzione di milioni di appassionati.

Il superG maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si svolgerà sulla pista Stelvio di Bormio.

Estasi FRANCESCA LOLLOBRIGIDA, oro e record olimpico nei 3000 femminili | #MilanoCortina2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.