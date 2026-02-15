Škoda Fabia Green Flow Verde destino
La Škoda Fabia Green Flow del 2026 nasce dalla collaborazione con Pantone®, che ha portato alla creazione di un nuovo colore. Questa vettura si distingue per il suo tono verde unico, scelto appositamente per riflettere l’impegno ambientale del modello. A completare il pacchetto, il trolley Crash Baggage coordinato si inserisce in un sistema di accessori pensati per i viaggi sostenibili, unendo stile italiano e tecnologia.
La collaborazione con Pantone®, autorità globale nel linguaggio del colore, non è un dettaglio da poco. È il riconoscimento che un'automobile, oggi, oltre a rappresentare il nostro principale mezzo di trasporto è un'estensione della propria identità visiva. E quale miglior complice di chi da decenni traduce tendenze e umori in sfumature precise? Il viaggio come filosofia Ma Škoda Italia ha compiuto un passo ulteriore, uno di quelli che fanno la differenza tra chi vende automobili e chi comprende davvero cosa significhi muoversi nel mondo contemporaneo. Ha trasformato Fabia Green Flow nel primo modello in cui il viaggio diventa esperienza a tutto tondo, anche fuori dall'abitacolo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
