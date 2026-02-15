Amedeo Bagnis ha finalmente scelto la sua compagna per la gara mista di skeleton, cercando di migliorare il risultato ottenuto nelle precedenti competizioni. La decisione arriva dopo settimane di allenamenti intensi, con l’obiettivo di affrontare al meglio questa importante sfida olimpica. La coppia si è allenata duramente sulla pista di Cesana Torinese, dove ha affinato le tecniche di discesa a pochi giorni dall’inizio della gara.

L’Italia si presenta nel ruolo di outsider ai nastri di partenza della prova a coppie miste di skeleton valevole per i XXV Giochi Olimpici Invernali. Dopo essere rimasti fuori dal podio nelle gare individuali, gli azzurri proveranno l’impresa in un format più imprevedibile e che può regalare dei colpi di scena trattandosi di una manche secca (composta da due discese per ogni coppia) sulla pista “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo. Lo staff tecnico italiano doveva scegliere la composizione dei due binomi e alla fine sarà Alessandra Fumagalli la compagna di Amedeo Bagnis, mentre il secondo team padrone di casa vedrà Valentina Margaglio insieme a Mattia Gaspari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Skeleton, le coppie dell’Italia nella gara mista. Definita la compagna di Amedeo Bagnis

Fumagalli e Bagnis partono come outsider per una medaglia nella gara di skeleton doppio misto ai Giochi di Milano Cortina, causando sorpresa tra gli appassionati.

