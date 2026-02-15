Sistema para-mafioso Nordio picchia sulle correnti | l' ira delle opposizioni
Il ministro Nordio ha provocato l’indignazione delle opposizioni con le sue parole, accusando le correnti della magistratura di essere un sistema para-mafioso. La sua dichiarazione ha scatenato un acceso dibattito politico, mentre i rappresentanti delle opposizioni chiedono chiarimenti e reagiscono con durezza. La discussione si accende in un momento di forte tensione sulla riforma della giustizia, tra dichiarazioni forti e confronti acceso.
Nella campagna che porta al referendum sulla riforma della giustizia ogni giorno ha il suo scontro, ma quello di oggi, sulle parole del Guardasigilli, che in una intervista definisce 'para-mafioso' il meccanismo delle correnti in magistratura, è più feroce degli altri. E se pure si è abituati a toni che sulla separazione delle carriere sconfinano fin troppo spesso nella diatriba politica, l'accostamento scelto da Nordio, che pure più volte ha apostrofato il Csm con epiteti non certo lusinghieri come "verminaio correntizio", scatena la reazione pressoché unanime delle opposizioni che chiedono alla premier Giorgia Meloni di prendere le distanze dal titolare di Via Arenula e al diretto interessato di lasciare l'incarico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
