siria le ferite e le speranze dachan racconta

Prosegue il Festival Macchie e Inchiostri. Oggi alle 17, nella chiesa del Gonfalone di Saltara, si terrà la presentazione del libro Siria, il giorno dopo. Le ferite e le speranze scritto dalla giornalista, fotografa e autrice italo-siriana Asmae Dachan. "Un viaggio crudo tra ferite aperte e tenace speranza – spiegano gli organizzatori –. Da Ancona (in cui è nata) ad Aleppo (la città della sua famiglia), la scrittrice compie un pellegrinaggio intimo e coraggioso: entra in Siria il 27 dicembre 2024, 19 giorni dopo la caduta del regime. Visita Jiza, Sednaya, Daraya, Damasco, Ghouta, Homs, Hama, Idlib. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

