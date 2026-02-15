Siria le ferite e le speranze Dachan racconta
Dachan ha portato a galla le ferite della Siria e le speranze di un popolo, durante la presentazione del suo libro
Prosegue il Festival Macchie e Inchiostri. Oggi alle 17, nella chiesa del Gonfalone di Saltara, si terrà la presentazione del libro Siria, il giorno dopo. Le ferite e le speranze scritto dalla giornalista, fotografa e autrice italo-siriana Asmae Dachan. "Un viaggio crudo tra ferite aperte e tenace speranza – spiegano gli organizzatori –. Da Ancona (in cui è nata) ad Aleppo (la città della sua famiglia), la scrittrice compie un pellegrinaggio intimo e coraggioso: entra in Siria il 27 dicembre 2024, 19 giorni dopo la caduta del regime. Visita Jiza, Sednaya, Daraya, Damasco, Ghouta, Homs, Hama, Idlib. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Siria, il giorno dopo: così Asmae Dachan ci accompagna in un pellegrinaggio del dolore
Il giorno dopo gli eventi in Siria, Asmae Dachan, giornalista e scrittrice italo-siriana, ci accompagna in un viaggio attraverso il dolore e la speranza.
Asmae Dachan racconta “Siria, il giorno dopo” | Viaggio ad Aleppo dopo Assad 21-01-2026
Argomenti discussi: Siria, le ferite e le speranze. Dachan racconta; Siria, un viaggio nell’immediato dopo Assad; Turchia-Siria: terzo anniversario del terremoto; Tra le persone, in Siria.
Prosegue il Festival Macchie e Inchiostri. Domenica 15 febbraio, alle ore 17, nella Chiesa del Gonfalone di Saltara, è in programma la presentazione del libro “Siria, il giorno dopo. Le ferite e le speranze” (Add Editore) scritto dalla giornalista, fotografa e scr facebook