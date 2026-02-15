Siria 27 anni dalla cattura di Ocalan | a Qamishli la protesta curda riaccende la questione diritti e autonomia

A Qamishli, in Siria, i curdi scendono in piazza per ricordare Abdullah Ocalan, catturato 27 anni fa in Turchia. La manifestazione nasce dalla volontà di rivendicare autonomia e diritti, alimentando di nuovo le tensioni tra le comunità locali e le autorità siriane. Centinaia di persone si sono radunate nel centro della città, portando bandiere curde e slogan di libertà, mentre le autorità temono possibili scontri. La commemorazione si svolge in un momento di crescente instabilità nella regione.

Qamishli Commemora Ocalan: La Protesta Curda che Rinnova le Tensioni in Siria. Qamishli, Siria – Centinaia di curdi si sono riuniti oggi, 15 febbraio 2026, nel nord della Siria, per commemorare il 27° anniversario della cattura di Abdullah Ocalan, leader del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK). La manifestazione pacifica, che ha visto partecipanti esporre immagini di Ocalan e invocare la sua liberazione, riflette la persistente richiesta di diritti e autonomia per la popolazione curda in una regione segnata da conflitti e instabilità. Un Arresto che Ha Segnato un'Era. Il 15 febbraio 1999, un'operazione delle forze speciali turche in Kenya portò alla cattura di Abdullah Ocalan.