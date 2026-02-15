Sinner-Alcaraz sfida per il primato a Doha | Paolini cerca il bis a Dubai Tennis in fermento tra Qatar e Emirati

Jannik Sinner ha deciso di affrontare Carlos Alcaraz a Doha, una sfida che potrebbe determinare il nuovo numero uno al mondo, spinta dalla voglia di confermare il suo ottimo stato di forma. Nel frattempo, Martina Paolini punta al bis a Dubai, dove ha già conquistato il titolo lo scorso anno. In questa settimana, il circuito internazionale di tennis offre molte emozioni, con tornei importanti in Qatar e negli Emirati Arabi.

Tennis: Sinner-Alcaraz a Doha, Paolini a Dubai, e l'Italia protagonista sui campi internazionali. La settimana del tennis mondiale entra nel vivo con quattro tornei di rilievo: l'Atp 500 di Doha, il '250' di DelRay Beach, l'Atp 500 di Rio de Janeiro e il Wta 1000 di Dubai. Gli appassionati potranno seguire le sfide a partire da oggi, 15 febbraio 2026, con un particolare sull'attesissimo confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in Qatar e sulla performance di Jasmine Paolini a Dubai. Doha: Il Primo Incrocio Ufficiale tra Sinner e Alcaraz. L'Atp 500 di Doha è l'epicentro dell'attenzione mondiale.