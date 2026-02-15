Sighel che sfortuna

Pietro Sighel ha subito una caduta nei quarti di finale dei 1500 metri di short track durante la giornata olimpica del 14 febbraio, rovinando la sua occasione di avanzare. La sfortuna ha colpito anche Flora Tabanelli, che si è qualificata per la finale del Big Air 100, un risultato che ha sorpreso molti. Nel frattempo, la squadra femminile italiana ha conquistato un posto in finale nella gara della steffetta, portando un sorriso tra le fila degli atleti italiani.

