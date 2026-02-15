Sicuri che per Bastoni non valga la prova tv? Si tratta di condotta gravemente antisportiva
Pierre Kalulu ha sfiorato Bastoni senza toccarlo, ma l’arbitro La Penna ha comunque deciso di mostrargli il secondo cartellino giallo, espellendolo. Questo episodio solleva dubbi sulla validità di una possibile prova tv per Bastoni, che non è stato coinvolto nell’azione e rimane in campo. La scena si è svolta durante una partita intensa, lasciando molti spettatori sorpresi per la decisione presa in modo rapido.
L’immagine resta impressa: Pierre Kalulu sfiora appena Bastoni, senza nemmeno toccarlo. L’arbitro La Penna si avvicina al terzino della Juventus, gli sventola il secondo giallo e poi il rosso. Intanto Bastoni, autore involontario dell’espulsione dell’avversario, esplode in un’esultanza vistosa, quasi esagerata. Bastoni e la simulazione. La domanda è: vale la prova tv per il simulatore Bastoni? Parrebbe di no, ma a nostro avviso invece sì. Scrive Repubblica: “La simulazione evidente del difensore interista può essere punita? La risposta è che sì, le simulazioni possono essere punite anche dopo la fine della partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Bastoni, rischio squalifica per condotta gravemente antisportiva? La simulazione di San Siro al vaglio del Giudice Sportivo
Bastoni, difensore dell’Inter, potrebbe essere squalificato per aver simulato un fallo durante la partita contro il Milan a San Siro, episodio ora sotto analisi del Giudice Sportivo.
Simulazione Bastoni, il difensore dell’Inter a rischio stangata? La Procura indaga sulla condotta gravemente antisportiva: cosa rischia
Durante il Derby d’Italia, Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, è stato coinvolto in un episodio che ha attirato l’attenzione della Procura: si sospetta una simulazione che potrebbe portare a una squalifica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il Barcellona insiste per Bastoni, e anche un altro gioiello dell'Inter è finito nel mirino dei top club europei; Centri in Albania a pieno regime, Nicola Procaccini (FdI): in Europa passa la linea italiana; Tutte le trappole anti Vannacci: ritorno al Mattarellum, soglia al 4%, raddoppio delle firme; Perché mettere fuori legge i neofascisti di CasaPound è una cattiva idea.
Juventus, Marelli a DAZN: Quella di Bastoni è una simulazioneLuca Marelli ha commentato l’operato di La Penna al termine di Inter-Juventus. Leggiamo le sue parole a DAZN. L’ex arbitro Luca Marelli, ha commentato ai microfoni di DAZN la discussa espulsione di ... juvenews.eu
Arbitri caos, tutti contro Rocchi ma a dover essere punito è BastoniLa notte delle polemiche di San Siro lascia uno strascico di veleni. Var, vertici arbitrali e politica sportiva: tutti contro tutti. E Bastoni potrebbe perdere la maglia della nazionale nei playoff di ... panorama.it
Bastoni non verrà squalificato dopo la simulazione: ecco perché Gianluca Rocchi è stato chiaro: “Ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano di fregarci in tutti i modi”. Alessandro Bastoni ha provocato il facebook
#InterJuventus Sicuro #Bastoni non si deve vergognare di nulla Succede spesso in Europa e in tutti i campionati Tra l'altro è una semplice ripartenza non un Rigore CLAMOROSO INESISTENTE allo scadere come wirtz del liverpool con Bastoni stesso o l'attac x.com