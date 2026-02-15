Sicuri che per Bastoni non valga la prova tv? Si tratta di condotta gravemente antisportiva

L’immagine resta impressa: Pierre Kalulu sfiora appena Bastoni, senza nemmeno toccarlo. L’arbitro La Penna si avvicina al terzino della Juventus, gli sventola il secondo giallo e poi il rosso. Intanto Bastoni, autore involontario dell’espulsione dell’avversario, esplode in un’esultanza vistosa, quasi esagerata. Bastoni e la simulazione. La domanda è: vale la prova tv per il simulatore Bastoni? Parrebbe di no, ma a nostro avviso invece sì. Scrive Repubblica: “La simulazione evidente del difensore interista può essere punita? La risposta è che sì, le simulazioni possono essere punite anche dopo la fine della partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Bastoni, difensore dell’Inter, potrebbe essere squalificato per aver simulato un fallo durante la partita contro il Milan a San Siro, episodio ora sotto analisi del Giudice Sportivo.

Durante il Derby d’Italia, Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, è stato coinvolto in un episodio che ha attirato l’attenzione della Procura: si sospetta una simulazione che potrebbe portare a una squalifica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il Barcellona insiste per Bastoni, e anche un altro gioiello dell'Inter è finito nel mirino dei top club europei; Centri in Albania a pieno regime, Nicola Procaccini (FdI): in Europa passa la linea italiana; Tutte le trappole anti Vannacci: ritorno al Mattarellum, soglia al 4%, raddoppio delle firme; Perché mettere fuori legge i neofascisti di CasaPound è una cattiva idea.

Juventus, Marelli a DAZN: Quella di Bastoni è una simulazioneLuca Marelli ha commentato l’operato di La Penna al termine di Inter-Juventus. Leggiamo le sue parole a DAZN. L’ex arbitro Luca Marelli, ha commentato ai microfoni di DAZN la discussa espulsione di ... juvenews.eu

Arbitri caos, tutti contro Rocchi ma a dover essere punito è BastoniLa notte delle polemiche di San Siro lascia uno strascico di veleni. Var, vertici arbitrali e politica sportiva: tutti contro tutti. E Bastoni potrebbe perdere la maglia della nazionale nei playoff di ... panorama.it

Bastoni non verrà squalificato dopo la simulazione: ecco perché Gianluca Rocchi è stato chiaro: “Ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano di fregarci in tutti i modi”. Alessandro Bastoni ha provocato il facebook

#InterJuventus Sicuro #Bastoni non si deve vergognare di nulla Succede spesso in Europa e in tutti i campionati Tra l'altro è una semplice ripartenza non un Rigore CLAMOROSO INESISTENTE allo scadere come wirtz del liverpool con Bastoni stesso o l'attac x.com