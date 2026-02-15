Sicilia orientale | Bonaventura confermato alla Uiltrasporti priorità PNRR e nuove sfide per infrastrutture e mobilità

Salvo Bonaventura ha mantenuto il ruolo di segretario generale della Uiltrasporti in Sicilia orientale, dopo la riconferma avvenuta il 15 febbraio 2026, a causa del suo lavoro sul fronte delle infrastrutture e delle sfide legate alla mobilità. La sua nomina arriva in un momento in cui la regione si prepara a seguire le linee del PNRR, con progetti in corso per migliorare le strade e i servizi di trasporto pubblici. Durante l’ultimo mandato, Bonaventura si è concentrato su interventi concreti, come il potenziamento delle ferrovie e il rinnovo del parco autobus.

Salvo Bonaventura Conferma la Leadership alla Uiltrasporti: Sfide Aperte per la Mobilità in Sicilia. Salvo Bonaventura è stato rieletto segretario generale della Uiltrasporti di Catania, Siracusa, Ragusa e Gela lo scorso 15 febbraio 2026. La conferma, giunta al termine del congresso sindacale, segna una continuità nella guida di un settore cruciale per lo sviluppo del Sud Est Sicilia, chiamato ad affrontare sfide infrastrutturali e a tutelare i diritti dei lavoratori. Un Mandato di Continuità in un Settore in Evoluzione. La rielezione di Bonaventura rappresenta un momento di stabilità per la Uiltrasporti in un periodo di profonde trasformazioni per il settore dei trasporti in Sicilia orientale.🔗 Leggi su Ameve.eu Uiltrasporti Messina: al Congresso 2026, priorità a diritti, sicurezza e futuro della mobilità. Domani si svolge a Messina il XII Congresso territoriale della Uiltrasporti, un evento che mette al centro i diritti dei lavoratori, la sicurezza e il futuro della mobilità. Salvo Bonaventura rieletto segretario della UilTrasporti Salvo Bonaventura è stato rieletto segretario della UilTrasporti, dopo aver ottenuto il sostegno della maggioranza dei membri durante l’assemblea. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Breaking news infrastrutture - Uiltrasporti Sicilia: Bonaventura riconfermato segretario per trasporti efficienti Sud Est. Di Sarcina (Adsp), in Sicilia orientale 500mila croceristiI passeggeri dei porti crocieristici della Sicilia orientale sono passati da 137.000 nel 2022 a una previsione di 300.000 nel 2026 e 330.000 nel 2027, fino a 500.000 considerando l'intero sistema ... ansa.it Pioggia in atto sulla Sicilia orientale ma a breve pausa precipitativa ovunque facebook Ingentissime le piogge in #Sicilia orientale nelle 24 ore le ore 17:57 del 20 gennaio. x.com