Short track | Sighel cade ed è fuori Fontana guida la staffetta 3000 metri in finale Sci oro storico per il brasiliano Braathen

Alice Sighel cade durante la gara di short track e viene eliminata ai quarti di finale, lasciando il suo sogno di medaglia. Nel frattempo, Arianna Fontana si guadagna un posto in finale nella staffetta 3000 metri, portando avanti la squadra italiana. In campo sciistico, il brasiliano Braathen conquista un oro storico, sorprendendo tutti con la sua performance. La squadra femminile di curling italiana subisce una sconfitta combattuta contro la Svezia, chiudendo il match con un punteggio di 6-7. Anche nei 1000 metri femminili, Confortola si ferma ai quarti di finale, interrompendo la cors
Nella finale eccezionalmente a 9 vince l'olandese van 'Twout davanti al coreano del sud Hwang e al lettone Kruzbergs Bella prova delle azzurre che terminano seconde dietro l'Olanda nella prima semifinale e si qualificano per la finale In finale le due azzurre rispettivamente con il sesto e decimo punteggio Alla fine niente da fare anche per Luca Spechenhauser ed è stato eliminato Niente da fare per Thomas Nadalini eliminato dopo una video review Luca Spechenhauser è giunto quarto (avrebbe dovuto arrivare tra i primi tre per andare in finale), ma la squalifica di un concorrente gli danno ancora la possibilità di qualificarsi con uno dei tempi di ripescaggio Dopo una partita avvincente e serrata l'Italia femminile del curling viene sconfitta per 7-6 dalla Svezia Chiara Betti si qualifica per i quarti di finale con uno dei 4 milior tempi di ripescaggio Ottima prova dell'azzurra che domina la settima batteria e passa il turno La sesta batteria viene vinta da Elisa Confortola che si qualifica per il turno successivo L'azzurra spera nel ripescaggio L'azzurra sarà protagonista della settima e penultima batteria Nel sesto ed ultimo quarto di finale il nostro asso dello short track Pietro Sighel cade e viene eliminato.
Alice Sighel è caduta durante la gara di short track, causando la sua eliminazione ai quarti di finale.
Durante una gara di short track, Sighel è scivolato e ha perso la possibilità di passare ai quarti, mentre Fontana ha conquistato la semifinale nei 1000 metri.
Short track 1500, Spechenhauser e Nadalini in semifinale, Sighel cadeDopo la squalifica nei 1.000 metri di short track, Pietro Sighel esce anche dalla gara dei 1.500 : nell'ultima batteria l'ucraino Oleh Handei e l'azzurro, che lo seguiva, si trova la strada sbarrata e ... rainews.it
Olimpiadi 2026, la diretta: short track Sighel cade ed è fuori. Hockey, Finlandia-Italia 11-0. Fontana e altre due azzurre ai quarti dei 1000 m e con la staffetta donne 3000 m ...Delude la staffetta femminile di sci di fondo, male anche il gigante maschile. In corso lo short track femminile (con Arianna Fontana) e maschile ... corriere.it
Short track, l’Italia in finale nella staffetta femminile: esulta Chiara Betti facebook
