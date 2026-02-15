Sfidare Trump e Putin con un Consiglio di sicurezza europeo
Il nome di Roma si lega a una proposta audace: creare un Consiglio di sicurezza europeo per sfidare le grandi potenze, Trump e Putin, che in pochi anni hanno plasmato le alleanze e le tensioni nel continente. L’idea nasce dalla crescente insoddisfazione di alcuni paesi europei, che vogliono avere più voce in capitolo nelle decisioni che riguardano la sicurezza comune. Un esempio concreto è la richiesta di maggiori investimenti militari da parte di diverse nazioni, che ora si sentono troppo dipendenti dagli Stati Uniti o dalla Russia.
Roma, 15 febbraio 2026 – È impressionante la velocità con la quale si fanno e si disfano intese e relazioni nel mondo e in Europa nell’epoca del trumpismo planetario. Per restare al nostro Continente e ai rapporti con gli Usa, in meno di una settimana siamo passati dall’asse Roma-Berlino, con la Francia nell’angolo, al j’accuse radicale del cancelliere tedesco Friedrich Merz nei confronti della Casa Bianca ("I valori Maga non sono i nostri"), con Giorgia Meloni, plasticamente lontana dalla conferenza sulla sicurezza di Monaco, che fa sapere esplicitamente di non condividere le critiche all’ideologia trumpiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
