Sestese-Lucchese 0-0 poche emozioni al Torrini

La partita tra Sestese e Lucchese si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, lasciando il pubblico del Torrini deluso. La causa principale è stata una gara senza molte occasioni da gol e con molte interruzioni per falli. I giocatori hanno faticato a trovare ritmo, e l’arbitro ha deciso di non intervenire troppo, lasciando molta libertà ai falli. Il risultato non cambia le posizioni in classifica, ma delude chi sperava in una partita più spettacolare.

Sesto Fiorentino, 15 febbraio 2025 – La Lucchese non va oltre il pareggio contro la Sestese, al termine di un gara non troppo brillante, con tanti falli lasciati correre dal direttore di gara. La Lucchese si presenta all'appuntamento contro la Sestese forte della prima posizione e con l'obiettivo di incrementare il divario con Zentih Prato e Viareggio, che sabato ha pareggiato in casa in pieno recupero contro il Montespertoli. Il tecnico rossonero schiera nuovamente al centro della difesa il capitano Santeramo che ha scontato il turno di squalifica, mentre in avanti Piazze gioca dal primo minuto al posto dell'infortunato Colferai.