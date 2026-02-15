serve una spruzzata di liberalismo

Il pensiero liberale torna alla ribalta perché il suo senso si è perso negli ultimi anni. Oggi, in Italia come nel resto d’Europa, si percepisce chiaramente la necessità di idee e azioni che promuovano libertà e responsabilità individuale. Un esempio concreto: molte persone chiedono un maggiore spazio alle imprese e meno intervento statale.

Sembra un po’ smarrito il senso di cosa significa essere liberali oggi. Eppure non si è mai sentito tanto il bisogno del pensiero e dell'azione liberale in Europa, nel mondo e pure in Italia come oggi. Concentriamoci sull’Italia, evidenziando come e perché c’è bisogno di forti iniezioni di metodo e pensiero liberale, anche in Italia. Anche perché Montanelli e gli altri uomini di cultura fondatori di questo giornale si riconoscevano tutti nel metodo e nel pensiero liberale. La riflessione va fatta in corpore vili rispetto ai temi più caldi sul tappeto dell’Italia oggi. Quanto al mondo dell’informazione, non c’è niente di più illiberale del metodo adottato da quella sorta di triangolo delle Bermuda che opera tra trasmissioni come Report, la commissione a presidenza 5 Stelle di vigilanza Rai e gli stessi 5 Stelle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

