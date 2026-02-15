L’Italia ha bisogno di rilanciare il dibattito sulla Transizione 5.0 e la decarbonizzazione, perché senza un piano concreto le aziende faticano a investire in tecnologie verdi. Per esempio, molte imprese si fermano di fronte alla mancanza di incentivi chiari e di un quadro normativo stabile, rallentando così il progresso verso un’economia più sostenibile.

Se l’Italia vuole davvero una politica di sviluppo delle imprese, deve tornare a parlare seriamente di Transizione 5.0. Non come slogan, ma come architettura coerente di incentivi che spingano le imprese a fare ciò che oggi serve davvero: innovazione di prodotto e di processo, maggiore efficienza energetica, digitalizzazione avanzata e servitizzazione della meccanica strumentale e dei modelli B2b. Tutto ciò che tiene insieme competitività industriale e transizione ambientale e che è oggi una delle poche leve su cui può contare il nostro Made in Italy. Negli ultimi due anni, invece, la politica industriale ha fatto un giro completo su se stessa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Serve tornare a parlare di Transizione 5.0 e di decarbonizazzione

Il 13 dicembre a Roma, la leader politica Schlein ha incontrato Abu Mazen per discutere della questione palestinese.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.