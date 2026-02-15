Serpente domestico recuperato dai carabinieri a Moncalieri | ricoverato in ipotermia muore

Da torinotoday.it 15 feb 2026

Il serpente domestico trovato a Moncalieri il 12 febbraio 2026 è morto perché era stato recuperato dai carabinieri in condizioni di ipotermia. La bestia, un esemplare di serpente del grano, era stata scoperta vicino a un’abitazione in strada Genova 16. Nonostante le cure, l’animale non è riuscito a riprendersi.

Non ce l’ha fatta il serpente del grano trovato il 12 febbraio 2026 a Moncalieri, all’altezza del civico 16 di strada Genova. Nelle scorse ore, è morto al Centro Animali Non Convenzionali (Canc) di Torino, dove i veterinari di stavano occupando di lui. Si trattava di un esemplare non velenoso e, con ogni probabilità, domestico. È molto probabile che sia stato abbandonato o sia scappato dalla famiglia che lo aveva adottato. Il serpente era stato recuperato dal nucleo forestale dei carabinieri e, poi, affidato al Centro. Da subito, è stato chiaro che le sue condizioni fossero molto serie. Aveva ferite da predazione, disecdisi, stomatite ed era in ipotermia.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

