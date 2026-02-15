Serie C Livorno-Pianese in diretta LIVE

Il Livorno ha vinto contro il Campobasso, e questa vittoria ha aiutato la squadra a migliorare la posizione in classifica. Le ultime cinque partite, infatti, hanno visto i toscani conquistare quattro successi. La squadra ora punta a mantenere il ritmo nella prossima sfida contro la Pianese, che sarà trasmessa in diretta.

Amaranto a caccia di un nuovo risultato positivo per sognare i playoff. Fischio d'inizio alle 14.30 Le quattro vittorie conquistate nelle ultime cinque giornate, l'ultima delle quali arrivata a Campobasso, hanno permesso al Livorno di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica. Gli amaranto, adesso, hanno infatti sette lunghezze di vantaggio sulla zona playout ed hanno agganciato il treno playoff. Un positivo ruolino di marcia che gli uomini di Venturato proveranno ad allungare ulteriormente nella gara contro la Pianese, in programma alle 14.30 all'Armando Picchi. Una sfida non banale, dato che i bianconeri occupano al momento il sesto posto della classifica.