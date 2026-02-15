Serie A2 | Faenza affronta un trittico impegnativo | Casoria Jesi e Virtus Roma per la zona play-in

Faenza si trova di fronte a tre partite decisive contro Casoria, Jesi e Virtus Roma, a causa delle sfide che determineranno il suo futuro nella zona play-in. La squadra faentina si sta preparando intensamente, consapevole che questa sequenza di incontri potrebbe cambiare le sorti della stagione. I giocatori si allenano duramente per affrontare avversari di alto livello e mettere in campo tutto quello che hanno.

Faenza al Test della Fisicità: Tour de Force con Casoria, Jesi e la Virtus Roma. La pallacanestro faentina si prepara ad affrontare una settimana cruciale nel campionato di Serie A2. La Tema Sinergie, guidata da coach Lorenzo Pansa, dovrà superare un trittico di sfide impegnative contro Malvin Casoria (stasera), Jesi e la capolista Virtus Roma. L'obiettivo è chiaro: consolidare la posizione nei play-in e scalare la classifica in un girone sempre più competitivo. La Sfida con Casoria: Ricordi e Nuovi Scenari. Il primo ostacolo per la squadra di Faenza è la trasferta di stasera contro la Malvin Casoria, alle ore 18:00 al PalaCattani.