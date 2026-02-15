Serie A | vincono Sassuolo e Parma Cremonese-Genoa 0-0

AGI - nel pomeriggio si sono giocate tre partite di Serie A. Colpo esterno del Sassuolo, che rialza subito la testa dopo il tracollo con l'Inter. Gli uomini di Fabio Grosso rimontano 2-1 l' Udinese nel 'lunch match' del Bluenergy Stadium, valevole per la 25ª giornata: decisivi i gol di Armand Laurienté e Andrea Pinamonti. Si chiude con un pareggio che muove la classifica di entrambe, ma che probabilmente non soddisfa nessuno la sfida tra Cremonese e Genoa allo 'Zini'. Nessun gol, qualche occasione da entrambe le parti per provare a portare a casa i tre punti, ma alla fine è 0-0. Infine il Parma di Cuesta che piega l'Hellas Verona solo al 93° costretti a giocare in 10 per 80 minuti.