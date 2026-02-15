Serie A | vincono Sassuolo e Parma Cremonese-Genoa 0-0

Da agi.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sassuolo ha vinto a sorpresa contro il Napoli, causando una svolta nel loro campionato. La squadra di Dionisi ha sfruttato un errore del portiere avversario per segnare il gol decisivo nel secondo tempo. Nel frattempo, il Parma ha ottenuto una vittoria importante contro il Torino, grazie a un rigore realizzato all'ultimo minuto. La Cremonese e il Genoa hanno invece pareggiato 0-0, lasciando entrambe le squadre senza punti e con molte difficoltà in classifica.

AGI - nel pomeriggio si sono giocate tre partite di Serie A. Colpo esterno del  Sassuolo, che rialza subito la testa dopo il tracollo con l'Inter. Gli uomini di  Fabio Grosso  rimontano 2-1 l' Udinese  nel 'lunch match' del Bluenergy Stadium, valevole per la  25ª giornata: decisivi i gol di  Armand Laurienté  e  Andrea Pinamonti.  Si chiude con un  pareggio  che muove la classifica di entrambe, ma che probabilmente non soddisfa nessuno la sfida tra  Cremonese e Genoa  allo 'Zini'. Nessun gol, qualche occasione da entrambe le parti per provare a portare a casa i tre punti, ma alla fine è  0-0.  Infine il  Parma di Cuesta  che piega l'Hellas Verona solo al 93° costretti a giocare in 10 per 80 minuti. 🔗 Leggi su Agi.it

serie a vincono sassuolo e parma cremonese genoa 0 0

© Agi.it - Serie A: vincono Sassuolo e Parma, Cremonese-Genoa 0-0

Parma-Verona 2-1, i ducali vincono nel finale. Tra Cremonese-Genoa finisce 0-0

Il gol di Pellegrino nel recupero ha deciso la sfida tra Parma e Verona, portando i Ducali alla vittoria per 2-1.

Serie A, Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa finiscono 1-1

Oggi, sabato 3 gennaio, si disputano gli anticipi della diciottesima giornata di Serie A, con le sfide tra Sassuolo e Parma e Genoa e Pisa.

SONO COLLASSATO! ADZIC MI FA CROLLARE LA CASA! JUVENTUS INTER 4-3 | REAZIONE TIFOSI JUVENTINI

Video SONO COLLASSATO! ADZIC MI FA CROLLARE LA CASA! JUVENTUS INTER 4-3 | REAZIONE TIFOSI JUVENTINI
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie A, Sassuolo-Inter 0-5 e Juve-Lazio 2-2. Parma e Lecce ok. VIDEO; Serie A: Pareggio tra Juventus e Lazio. Vincono Inter, Parma e Lecce; Serie A: manita dell'Inter a Sassuolo, i nerazzurri allungano a +8 sul Milan; Serie A, Sassuolo-Inter 0-5: goleada dei nerazzurri, Dimarco protagonista.

Serie A, vincono Sassuolo e Parma. Cremonese-Genoa 0-0. Stasera c’è Napoli-Roma. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, vincono Sassuolo e Parma. Cremonese-Genoa 0-0. Stasera c’è Napoli-Roma. VIDEO ... tg24.sky.it

serie a vincono sassuoloL'Udinese si addormenta, 2 minuti che bastano al Sassuolo: i neroverdi vincono 2-1 in FriuliImportantissimo successo per il Sassuolo nella trasferta delle 12.30 sul campo dell'Udinese, gara terminata 2-1 per gli uomini di Fabio Grosso. I. tuttomercatoweb.com