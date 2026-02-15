Serie A Torino-Bologna 1-2 | decide Castro

Castro ha segnato il gol decisivo che ha portato il Bologna a vincere 2-1 contro il Torino, interrompendo una serie di sconfitte. La partita di ieri sera al Olimpico Grande Torino ha visto i felsinei ottenere tre punti fondamentali per rilanciarsi in campionato, dopo aver perso le ultime quattro gare di fila.

Tre punti per dare un calcio alla crisi. Il Bologna si impone per 2-1 in casa del Torino, nel posticipo della 25a giornata di Serie A, e interrompe una serie di quattro sconfitte consecutive. I rossoblù di Italiano agganciano la Lazio all'ottavo posto con 33 punti, mentre i granata restano fermi a 27 punti a +6 sulla zona retrocessione. Il racconto del match. Primo tempo con poche emozioni all'Olimpico Grande Torino tra i granata e il Bologna. Le due squadre si affrontano per lo più a centrocampo, senza riuscire mai a scalfire le difese avversarie. Solo nel finale di tempo da segnalare un'occasione per il Bologna con Rowe, che dal limite calcia di poco fuori.