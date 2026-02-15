Serie A oggi Napoli-Roma – Diretta

Il calcio italiano si accende al Maradona, dove il Napoli affronta la Roma. La partita, in programma oggi, domenica 15 febbraio, cattura l’attenzione di molti tifosi, che potranno seguirla in diretta sia in televisione che online. La sfida si inserisce nella 25esima giornata di campionato e promette emozioni intense fin dal calcio d’inizio.

(Adnkronos) – Big match al Maradona. Oggi, domenica 15 febbraio, il Napoli ospita la Roma – in diretta tv e streaming – nella 25esima giornata di Serie A. Gli azzurri sono reduci dall'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Como, vittorioso ai calci di rigore, mentre nell'ultimo turno di campionato hanno vinto 3-2 nella trasferta . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Oggi, domenica 28 dicembre, la Serie A propone la sfida tra Cremonese e Napoli, valida per la 17ª giornata.

Live NAPOLI-ROMA - SERIE A

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.