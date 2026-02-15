Serie A oggi Napoli-Roma – Diretta
Il calcio italiano si accende al Maradona, dove il Napoli affronta la Roma. La partita, in programma oggi, domenica 15 febbraio, cattura l’attenzione di molti tifosi, che potranno seguirla in diretta sia in televisione che online. La sfida si inserisce nella 25esima giornata di campionato e promette emozioni intense fin dal calcio d’inizio.
(Adnkronos) – Big match al Maradona. Oggi, domenica 15 febbraio, il Napoli ospita la Roma – in diretta tv e streaming – nella 25esima giornata di Serie A. Gli azzurri sono reduci dall'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Como, vittorioso ai calci di rigore, mentre nell'ultimo turno di campionato hanno vinto 3-2 nella trasferta . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Napoli-Roma diretta Serie A: segui la partita tra Conte e Gasperini oggi LIVE
Napoli-Roma, le scelte ufficiali: Conte senza McTominay, spazio a Elmas Sono ufficiali le formazioni del posticipo della 25ª giornata di Serie A tra Napoli e Roma. Antonio Conte deve rinunciare a Scott McTominay, ancora out dopo i problemi muscolari accusa