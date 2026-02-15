Serie A il Napoli pareggia in casa contro la Roma

Il Napoli ha ottenuto un pareggio contro la Roma al Maradona, un risultato che ha sorpreso molti, anche grazie alla presenza di Alisson in campo. L’estremo difensore brasiliano, alla sua prima partita con i giallorossi, ha segnato un gol che ha permesso ai romani di pareggiare. La squadra di Spalletti, invece, ha cercato di vincere fino all’ultimo, ma non è riuscita a superare la difesa avversaria. Con questo risultato, il Napoli mantiene il terzo posto in classifica, distanziato di 11 punti dall’Inter.

Gli azzurri pareggiano grazie ad Alisson che debutta e segna. Il Napoli pareggia al Maradona contro la Roma e blinda il terzo posto ad 11 punti dall'Inter. La 25° giornata di Serie A inizia in salita per il Napoli che a sette minuti dall'inizio subisce gol. La difesa azzurra lascia passare un pallone filtrante di Zaragoza, il numero 97 della Roma cerca e trova Male che segna battendo Milinkovic-Savic. La squadra di Conte attacca ma concede spazi ai giallorossi che si spingono nella metà campo avversaria. A cinque minuti dalla fine del primo tempo a pareggiare i conti ci pensa il numero 37 del Napoli, gli azzurri attaccano facendo un gran possesso palla quando Elmas indirizza la sfera a Spinazzola che tira e segna.