Serie A | Como e Fiorentina si sfidano al Sinigaglia per obiettivi contrastanti

Como-Fiorentina, Sfida al Sinigaglia sotto un Cielo Grigio. Como e Fiorentina si sono affrontate questo sabato 14 febbraio 2026 allo Stadio Sinigaglia, in una partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Un match importante per entrambe le squadre, con il Como alla ricerca di punti salvezza e la Fiorentina impegnata nella corsa alla zona Champions. L’incontro si è disputato in un clima grigio, con una temperatura di 11 gradi e una leggera probabilità di pioggia. Il Contesto e le Aspettative. Il ritorno del Como in Serie A rappresenta una ventata di entusiasmo per la città e per i suoi tifosi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Como ha subito una sconfitta pesante contro la Fiorentina, a causa di una prestazione sotto tono e di alcune scelte tattiche discutibili.

La Fiorentina ha conquistato una vittoria per 2-1 contro il Como al “Sinigaglia”, una sconfitta che complica la posizione della squadra lombarda in classifica.

Como-Fiorentina 1-2, gol e highlights. Super Fagioli e Kean: la Viola torna al successo

