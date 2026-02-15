Senza fissa dimora finisce in mare a Sapri | tratto in salvo e condotto in ospedale

Un giovane senza fissa dimora di Roma si è tuffato nel mare a Sapri, probabilmente a causa di un momento di crisi. La sera, mentre passeggiava lungo il lungomare vicino all'ex distributore di benzina, si è buttato in acqua. Sono intervenuti immediatamente i soccorritori, che lo hanno estratto dall’acqua e portato in ospedale per controlli.

Tensione ieri sera, sul lungomare di Sapri, nella zona ex Agip: un giovane romano senza fissa dimora si sarebbe gettato in mare. Immediato, l'allarme alle forze dell'ordine che, giunte sul posto, hanno recuperato il giovane, condotto subito in ospedale dai sanitari, per le cure del caso. Indagano ora i carabinieri, per risalire alle cause dell'accaduto.